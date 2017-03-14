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Петербургская администрация попросила директора музея "Исаакиевский собор" Николая Бурова перевезти экспонаты в новое хранилище к 16 апреля. Чиновники намерены приурочить передачу собора РПЦ к православной Пасхе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на федерального чиновника и два источника, близких к Минкультуры.

Источники подчеркивают, что распоряжение отдали устно. При этом никаких письменных указаний в адрес организации не поступало. Издание добавляет, что речь идет о переоформлении объектов на другой музей — обсуждается, что экспонаты может принять Государственный музей истории города.

По данным источника, по сути, речь идет об объединении музея "Исаакиевский собор" и музея истории Петербурга. Источник в учреждении культуры подтвердил, что обсуждается идея перевозки экспонатов в Государственный музей истории Петербурга, поскольку у музея "Исаакиевский собор" нет подходящих помещений.

Буров добавил, что у музея истории Петербурга достаточное количетсво площадей, и у него хорошие отношения с Исаакием. "Мы уже поговорили и обсудили такую возможность, сейчас проверяем их помещения, насколько они нам подходят", — подчеркнул глава музея, выразив надежду, что переезд все же не произойдет.

Издание напоминает, что в Петербурге началось судебное разбирательство относительно передачи Русской православной церкви Исаакиевского собора. Представитель комитета имущественных отношений Смольного, чье распоряжение о плане мероприятий по передаче собора оспаривают истцы, признала, что документ не влечет за собой правовых последствий и не меняет юридический статус Исаакия.

"Коммерсант" пишет, что во вторник, 14 марта, петербургский избирком откажет инициативной группе оппозиционных политиков в проведении референдума по "исаакиевскому вопросу".