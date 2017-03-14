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Глава РФ Владимир Путин наградил Наину Ельцину орденом "Святой великомученицы Екатерины". Об этом сообщил во вторник, 14 марта, ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Уточняется, что орден присудили ей за большой вклад в осуществление общественно значимых гуманитарных программ и активное участие в благотворительной деятельности.
Агентство напоминает, что 14 марта этого года Наина Ельцина отмечает 85-й день рождения.
РИА Новости добавляет, что после смерти супруга она вошла в попечительский совет Президентского центра Б.Н. Ельцина и активно принимает участие в мероприятиях, которые посвящены памяти первого российского президента.
Комментарии
Нельзя ли подробнее про "реализацию общественно значимых гуманитарных программ и активное участие в благотворительной деятельности"?
разве есть такие государственные награды?
Галерный раб долги семейке раздает? Доченьку ЕБН чего не наградил?
Возникали сомнения типа - "на него давят", "его окружение может его не понять" " он старается - но ему не дают" и т.д. После этих потчиваний - все пазлы становятся на места. Да и сомнения как то уплывают в туманную даль, обнажая реальную картину.
Хотя бы все эти, так называемые награды, вручались так, чтобы народ не слышал и не видел, кому, за что и почему
Слово держит- обещал Ельцину, что будет служить его семье, вот и лелеет, всякие награды дарит к юбилею. А нам он ничего не обещал, вот нам все хуже, все тяжелее, уж и не до наград, быть-бы живу.
Тезис про то, что супруга Ельцина принципиально не вмешивалась в вопросы управления государством, весьма сомнителен. Сам факт празднования юбилея Наины Ельциной на государственном уровне в Кремле свидетельствует скорее об обратном. Дело Ельцина живет и процветает!
Орденом Святой великомученицы Екатерины награждаются известные своей высокой духовно-нравственной позицией и милосердием граждане Российской Федерации и граждане иностранных государств за выдающийся вклад в миротворческую, гуманитарную и благотворительную деятельность, сохранение культурного наследия. Что из выше перечисленного приписать Наине Иосифовне?
И вот этого верного продолжателя дела Ельцина опять простой народ должен выбирать на царство ? Да пусть руки отсохнут у тех кто бросит за него свой голос в урну. Хотя о чем это я. Это что же 86,6% населения России, из имеющих право голосовать, будут однорукие?
Ордена сыновьям Сечина, Патрушева, вот и Ельциной...Ну заслужили конечно...