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Глава РФ Владимир Путин наградил Наину Ельцину орденом "Святой великомученицы Екатерины". Об этом сообщил во вторник, 14 марта, ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Уточняется, что орден присудили ей за большой вклад в осуществление общественно значимых гуманитарных программ и активное участие в благотворительной деятельности.

Агентство напоминает, что 14 марта этого года Наина Ельцина отмечает 85-й день рождения.

РИА Новости добавляет, что после смерти супруга она вошла в попечительский совет Президентского центра Б.Н. Ельцина и активно принимает участие в мероприятиях, которые посвящены памяти первого российского президента.