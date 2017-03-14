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Прогноз, связанный с уровнем инфляции в России и курсом рубля по отношению к доллару, дали в Министерстве экономического развития РФ.

Как заявил глава МЭР Максим Орешкин, сейчас инфляция в стране ниже прогнозируемых показателей. Так, по данным на 6 марта, инфляция замедлилась до 4,5% в годовом выражении и набрала 0,9%. Прогноз министерства на 2017 год составляет 4%.

"Инфляция сейчас идет ниже наших ожиданий по ряду причин, в том числе потому, что обменный курс идет ниже наших ожиданий. Курс рубля отклонился от фундаментальных значений, это отклонение сохраняется", — цитирует Орешкина РИА Новости.

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Что касается касается положения национальной валюты к доллару, то она торгуется сейчас на уровне 59 рублей. Базовый же прогноз Минэкономразвития по среднегодовому курсу равен 67,5 рубля.