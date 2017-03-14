Фото: ТНТ

Около 40 жителей Барнаула записались на участие в кастинге в реалити-шоу "Битва экстрасенсов".

Как сообщает пресс-служба телеканала ТНТ, среди записавшихся на кастинг, есть жители Барнаула, а также других городов Алтайского края — Рубцовска и Новоалтайска. Среди подавших заявку количество мужчин на сегодняшний день уже превысило количество женщин, самому молодому потенциальному участнику 17 лет, а самому взрослому 60 лет.

Запись на кастинг для участие в популярном шоу продолжится до 21 марта по телефону 8(3852) 20- 20-11.

Помимо Барнаула, кастинги пройдут и в других сибирских городах. В частности, 18 марта в Кемерово, Улан-Удэ, Братске и Иркутске, 20 марта – в Саяногорске, 21 марта – в Барнауле, 22 — в Усолье-Сибирском.