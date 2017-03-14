Первый рейтинг полезности депутатов Госдумы презентовали в России известный политтехнолог Дмитрий Гусев и политолог Алексей Мартынов. Алтайские депутаты получили в нем разные оценки КПД: от "полезного" Шаргунова до "бесполезного" Елыкомова.

Коэффициента полезности депутатов Госдумы (КПД ГД) подготовлен за период с октября 2016 года по февраль 2017 года.

Лидером рейтинга депутатов ГД стала Ирина Яровая с КПД в 63,13. Далее за ней следуют Сергей Неверов, Павел Крашенников, Ярослав Нилов. В топ-50 рейтинга попал один депутат ГД, представляющий в федеральном парламенте Алтайский край — это член фракции КПРФ Сергей Шаргунов. Его КПД (30,15) высокой активности.

Кстати, в рейтинге народного голосования он уже на 14-м месте.

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Следующий в списке экс вице-губернатор Алтайского края, а ныне депутат Госдумы Даниил Бессарабов, 164 место. Его КПД (21,77) нормальной активности. Бывший спикер Алтайского краевого Заксобрания Иван Лоор на 222 месте (18,84 — КПД нормальной активности). КПД нормальной активности также у Виктора Зобнева (262 место, 16,87 КПД), Николая Герасименко (303 место, 14,60) и Александра Прокопьева (353 место, 12,12).

А вот Валерий Елыкомов и Наталья Кувшинова имеют КПД низкой активности, 421 и 430 места соответственно.

Примечательно, что по данным рейтинга, у Лоора и Прокопьева в исследуемый период нулевая активности в Госдуме (оценивается соотношение суммы выступлений в зале пленарных заседаний и участия в законопроектах каждого депутата к сумме всех выступлений и законопроектов за созыв (с 5 октября 2016).

"Депутатам (Алтайского края — прим.ред.), прошедшим по спискам, хотелось бы пожелать такой же активности на территории. как у депутатов одномандатников!", — написал один из экспертов проекта.

Коэффициент полезности депутатов складывается из четырех параметров: рейтинга активности депутата, народного рейтинга, медиа-рейтинга и экспертного опроса.