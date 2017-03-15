Зима уже подошла к концу и сдает свои позиции, но с приходом весны ко всем ее плюсам — хорошей погоде, теплу и солнцу — добавляется еще и один существенный минус — авитаминоз. Как его побороть и какие продукты помогут восстановить нехватку витаминов, читайте в нашей рубрике "Кухня".

1. Рыбий жир

У некоторых с детства рыбий жир ассоциируется с невкусной жидкостью, но он давно продается в таблетках. Это очень полезный продукт, который содержит витамин D, кислоту Омега-3. Но больше всего в нем витамина А – это тот антиоксидант, который помогает работе иммунной системы организма. Если его не достает, снижается зрение, старее кожа.

Кроме того, витамин А содержится в моркови, шпинате, абрикосах, томатах, петрушке и укропе, правда в тех овощах и фруктах, которые лежат на прилавках в холодные месяцы, полезного мало.

Можно получить витамин А из печени трески, сливочного масла и яичных желтков.

2. Квашеная капуста

Этот продукт на Руси ели всегда как раз в весенние месяцы и делали правильно, он богат витаминами А, С, В, РР, Е, Н, кальцием, магнием, фосфором, железом, йодом, цинком и многим другим.

Квашеная капуста повышает иммунитет, улучшает работу кишечника, активизирует обмен веществ.

3. Горький шоколад

В горьком шоколаде содержится много витамина Р, который вместе с гесперидином, катехином, цитрином и рутином представляет собой комплекс соединений, носящий название биофлавоноиды. Они уменьшают ломкость и хрупкость капилляров.

Можно найти витамин Р еще и в таких продуктах, как виноград, абрикос, черноплодная рябина, черешня, шиповник, черная смородина, ежевика, малина, голубика, можно найти его в зеленом салате, кинзе, укропе, петрушке, помидорах, капусте и гречке.

4. Грейпфрут

Он может справиться с авитаминозом практически в одиночку. Содержатся в нем все витамины, которых нам не хватает весной: А, C, В1, В и Р. Еще в нем есть органические кислоты и клетчатка.

5. Сухофрукты

Если во фруктах и овощах, привезенных зимой и ранней весной, витаминов не так много, то в сухофруктах их вполне достаточно. В черносливе, изюме, кураге и финиках полно клетчатки и витаминов С, Р и В.