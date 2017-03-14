Фото: armeut.ru

Сотрудники ГИБДД забыли в кафе в Екатеринбурге автомат Калашникова с полным боекомплектом. По факту инцидента проводится служебная проверка, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых.

Агентство уточняет, что ЧП произошло в понедельник, 13 марта, в кафе на улице Онуфриева. После еды один из стражей правопорядка забыл табельное оружие на стуле.

По словам Горелых, инцидент закончился благополучно. Оружие никто не использовал. Автомат со всеми патронами сыщикам вернул 41-летний неработающий житель Екатеринбуга, который увидел лежавшее без присмотра оружие, забрал его и оставил записку с номером своего мобильного. Подчеркивается, что такой инцидент произошел в Свердловской области в первый раз.

Отмечается, что начальник регионального главка МВД генерал-лейтенант Михаил Бородин поручил кадровикам принять самые жесткие меры в отношении забывшего оружие правоохранителя. Также проверяющим поручено оценить работу руководителей экипажа ДПС.