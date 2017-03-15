Киностудия Warner Bros. опубликовала новый трейлер блокбастера "Чудо-женщина", который выйдет в прокат 1 июня 2017 года.

Фильм режиссера Пэтти Дженкинс рассказывает о принцессе амазонок Дианы, которую играет Галь Гадот. Главная героиня уплывает с изолированного от внешнего мира острова, становится Чудо-женщиной и оказывается втянута в события Первой мировой войны. В ленте также снялись Крис Пайн, Робин Райт.

Чудо-женщина — одна из главных супергероинь мира комиксов. Впервые она в кино появилась в фильме "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", где ее также сыграла Гадот.