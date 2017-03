Соревнования открытого кубка "Ростелекома" по киберспорту пройдут с 20 по 26 марта в Барнауле. Призовой фонд турнира составляет 50 тысяч рублей, а победители смогут принять участие в групповых этапах Кубка России.Геймеры буду соревноваться по четырём дисциплинам: индивидуальные — в HearthStone и FIFA 17, командные — в League of Legends и DOTA2.

Отборочные этапы по каждой из них пройдут онлайн (20-24 марта), а финальные игры состоятся 26 марта в развлекательном центре "Компас". Участников и гостей турнира также ожидает развлекательная программа: косплей-дефиле, гик-ярмарка и многое другое.

По оценкам организаторов, в мероприятии примут участие более 500 человек, в финал выйдут 48 из них. Ожидается, что в Барнаул приедут участники не только с Алтайского края, но и других городов Сибири.

Регистрация на соревнования уже открыта и продлится до 19 марта включительно. Подать заявку можно на странице мероприятия "ВКонтакте". Информационным партнером турнира выступит сообщество "Барнаул 22". Спонсором мероприятия стал энергетический напиток Tornado Energy.

Открытый кубок по киберспорту — это не первый опыт "Ростелекома" по взаимодействию с киберспортивной средой. Провайдер поддерживает и проводит соревнования по всей России, а также продвигает собственный игровой портал Games.rt.ru. Год назад у оператора появился специальный тарифный план "Игровой" для пользователей услуги "Домашний интернет". Он включает в себя доступ в интернет на максимальной скорости (в зависимости от технологии подключения), а также премиальный аккаунт, единый для игр World of Tanks, World of Warships и World of Warplanes.