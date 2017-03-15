Митинг в поддержку присоединения Крыма к России пройдет в Барнауле в субботу, 18 марта.

По информации ИА "Амител" , участие в нем примут партии "Единая Россия", "Справедливая Россия" и ЛДПР, представители администрации Барнаула и Правительства Алтайского края, а также общественники и, понятное дело, бюджетники.

Крайком КПРФ участие принимать не будет. Кстати, коммунисты в этот же день проведут акцию протеста 18 март, в рамках которой они дадут старт свой предвыборной кампании "Народная законодательная инициатива". КПРФ намерена собрать 18 тысяч подписей, чтобы внести в краевой парламент ряд своих законодательных инициатив, одна из которых — отмена нового краевого закона о льготах.

Митинг в поддержку Крыма пройдет в 11:00 на пл. Свободы.

Подобная акция поддержки пройдет в городе уже в третий раз.

О том, как митинг прошел в 2016 году читайте в материале: "Более двух тысяч человек приняли участие в крымском митинге в Барнауле"

В 2015 году в Барнауле на митинге собралось также более двух тысяч человек. В 2014 году — более 10 тысяч человек.