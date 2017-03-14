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Долги по зарплатам выплатили 367 работникам алтайского золотодобывающего предприятия "Золото Курьи", сообщили в краевой прокуратуре.

В надзорном ведомстве указывают, что общая сумма задолженности по зарплате составила 7,5 миллиона рублей. Руководителю компании было внесено представление об устранении нарушения закона, которое в итоге было удовлетворено.

За нарушение законодательства юрлицо привлекли к административной ответственности в виде штрафа на сумму 30 тысяч рублей.

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Помимо полной выплаты задолженности работникам предприятия также предоставили компенсацию в размере 224 тысяч рублей.