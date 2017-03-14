Фото: youtube.com

В сети опубликовано видео наезда водителя внедорожника на ребенка с игрушечным автоматом. Запись с камеры наблюдения размещена на видеохостинге YouTube.

Напомним, инцидент произошел в минувший четверг, 9 марта, в городе Приозерск Ленинградской области. Два ребенка с игрушечным оружием играли неподалеку от проезжей части. В один момент один из мальчиков начал "стрелять" по проезжавшим машинам, что разозлило водителя внедорожника.

Сначала он наехал машиной на одного из детей, а затем вышел из авто и силой поставил ребенка на колени.

Добавим, что по данному факту следственный комитет СУ СКР по региону проводит проверку.