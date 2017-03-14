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МИД РФ выразил сожаление из-за решения ЕС продлить антироссийские санкции

, ИА "Амител"
Мария Захарова также подчеркнула, что ответные меры со стороны России продолжат действовать

Фото: newspile.ru

Решение Совета Евросоюза продлить антироссийские санкции вызывает сожаление, поскольку минские соглашения не выполняются по вине Киева. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, передает ТАСС.

Она подчеркнула, что ситуация с выполнением минских соглашений правда практически не изменилась "из-за нежелания Киева выполнять свои обязательства по данным документам".

Захарова добавила, что ответные меры со стороны РФ продолжат действовать, подчеркнув, что это не выбор Москвы.

Агентство добавляет, что решение Совета ЕС о продлении действия черного списка россиян и украинцев на шесть месяцев было опубликовано во вторник, 14 марта, в Официальном журнале Евросоюза. В тексте постановления сказано, что данное решение вступает в силу со среды, 15 марта, а срок действия санкционного листа истечет 15 сентября текущего года.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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