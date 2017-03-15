Французские и американские ученые нашли на одном из спутнике Сатурна подповерхностный теплый океан. Как пишет "Лента.ру", находится он на Энцеладе в 30-50 километрах севернее его "тигровых борозд". Найти его удалось по интенсивному тепловому излучению.

Энцелад — шестой по размеру спутник Сатурна. Вокруг планеты луна обращается за 32,9 часа. Радиус Энцелада примерно в 25, а масса — в 200 тысяч раз меньше, чем у Земли. Атмосфера здесь крайне разреженная, а под водяной мантией —находится твердое силикатное ядро. Поверхность покрыта кратерами.

Также ученые установили, что химический состав выбросов из криовулканов Энцелада благоприятен для зарождения и развития организмов, а внутри океана вода нагрета до 90 градусов по Цельсию. Поэтому данный спутник наряду с Европой, а также Марсом, считается возможным местом обитания внеземной жизни.