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Бийские полицейские задержали молодого человека, которого подозревают в совершении нескольких краж у местных школьников. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Отмечается, что сначала в полицию с заявлением обратился отец 11-летнего подростка, у которого неизвестный обманным путем похитил телефон. Спустя несколько дней неизвестный ограбил 13-летнего подростка — злоумышленник завладел планшетом школьника.

По данным фактам были возбуждены дела. Полицейские, которые начали расследование, смогли составить фоторобот подозреваемого со слов одного из школьников. Также им помогла запись камеры видеонаблюдения, которая зафиксировала предполагаемого грабителя. Вскоре полицейские установили личность злоумышленника и задержали его по подозрению в совершении мошенничества и грабежа в отношении несовершеннолетних. Им оказался ранее судимый 22-летний житель села Полеводка Бийского района.

Молодой человек признал свою вину по обоим фактам и написал явки с повинной. Правоохранителям удалось изъять похищенный планшет, а телефон задержанный успел реализовать, потратив деньги на личные нужды.