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Вице-премьер российского правительства Ольга Голодец назвала уникальным явление, когда работающие россияне остаются бедными, пишет ТАСС.

"Та бедность, которая в стране есть и фиксируется, — это бедность работающего населения. Это уникальное явление в социальной сфере — работающие бедные", — приводит агентство ее слова, произнесенные на Социальном форуме в рамках "Недели российского бизнеса" 2017 года.

Вице-премьер отметила, что в России нет квалификации, которая достойна зарплаты размером в 7 тысяч 500 рублей (это величина минимального размера оплаты труда — ред.). Голодец добавила, что даже труд человека окончившего лишь среднюю школу должен оцениваться на ином уровне. "Нам предстоят серьезные обсуждения по повышению минимальной размера оплаты труда", — добавила она.

Голодец напомнила, что 2016 год был закончен со средней зарплатой по стране в размере 36 тысяч 703 рублей. При этом на уровне МРОТ работают 4,9 миллиона россиян, подчеркнула она. "О какой производительности труда можно говорить, если за месяц работы человек получается такие деньги", — задалась вопросом Голодец, отметив, что вскоре будут проводится совместные мероприятия вместе с бизнесом, чтобы обратить внимания на предприятия с низкой зарплатой.

"Лента.ру" напоминает, что в декабре минувшего года Голодец заявила о том, что реальный уровень бедности в стране серьезнее статистического, в том числе из-за обширного теневого сектора.