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Снегопады и гололед обещают синоптики в Алтайском крае в среду, 15 марта.

"На большей части территории края снег, в предгорьях мокрый снег, возможно отложение мокрого снега, на дорогах гололедица", — сообщает региональный Гидрометцентр.

Дневные температуры по краю составят -1…-6 градусов, в предгорных районах -1…+4 градуса.

Ветер западный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 15 метров.

В Барнауле временами снег, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице -1…-3 градуса. Ветер западный 6-11 метров в секунду.