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Российский лидер Владимир Путин на традиционной встрече с правительством выразил беспокойство из-за уровня заболеваемости гриппом в стране, передает ТАСС.

Президент отметил, что в целом эпидемиологическая ситуация в стране идет на убыль, однако продолжает оставаться серьезной. "Вот Дмитрия Анатольевича не уберегли", — сказал глава государства.

Агентство пишет, что Путин попросил главу министерства здравоохранения Веронику Скворцову доложить о ситуации. Также подчеркивается, что ранее главе правительства Дмитрию Медведеву в связи с болезнью пришлось отменить все мероприятия, которые были запланированы на вторник, 14 марта.