Фото: twitter.com

Органы прокуратуры должны укреплять контроль за расходованием средств бюджета, не допускать их разбазаривания и хищения, заявил глава государства Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление президента на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ.

Глава государства отметил, что в 2016 году по материалам прокурорских проверок возбудили 3,8 тысяч уголовных дел антикоррупционного характера. Путин поручил продолжить укреплять контроль, повышать финансовую дисциплину, не допускать нецелевого использования средств бюджета, их разбазаривания или хищения "в сфере госзакупок, выполнения оборонзаказа, управления госимуществом и реализации инфраструктурных проектов".

Кроме этого, президент дал поручение Генеральной прокуратуре плотно взаимодействовать в данном вопросе со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами, работать вместе с ФСБ, МВД, налоговой службой и Росфинмониторингом.

По словам Путина, противодействие коррупции и криминалу — это важнейшее направление работы органов прокуратуры. Президент подчеркнул, что "здесь нужна грамотная, профессиональная работа на всех этапах — от профилактики преступлений до поддержания обвинения в суде".

Также российский лидер поручил Генпрокуратуре развивать международное сотрудничество, расширяя договорную базу и совершенствуя практику взаимной помощи с зарубежными коллегами.

В целом президент отметил, что по эффективности работы прокуроров россияне судят о способности государства защитить их интересы, отстоять право и справедливость. По словам Путина, доверие людей необходимо оправдывать, "причем каждый день в практической, ежедневной работе". В заключение он отметил, что рассчитывает на бескомпромиссность, твердость и верность долгу работников прокуратуры.