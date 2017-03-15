Фото: avito.ru

Коттедж площадью 265 квадратных метров на участке 15 соток продают в Барнауле за 9,5 миллиона рублей, говорится в сообщении на сайте Avito.ru.

Трехуровневый дом из красного кирпича построен в 2000 году, имеет утепленную мансарду. В коттедже пять комнат и кухня.

"На полу — паркет из дуба + керамическая плитка, пластиковые окна, алюминиевые радиаторы, итальянские двери, винтовая лестница (из дуба), два санузла, сауна в доме, отделка из кедра", — говорится в объявлении.

Кроме того, имеется два утепленных и обшитых деревянной рейкой кирпичных гаража на три автомобиля, летняя кухня из бруса, просторная баня с комнатой отдыха и камином.

Дом продается со всей мебелью и бытовой техникой.

