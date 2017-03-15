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Население Алейска, равно как и жители прочих городов и районов Алтайского края, с 1 июля вспомнят, что такое повышение цен на коммунальные услуги.

Ранее портал Amic.ru рассказывал о запланированном росте тарифов на ЖКУ в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Новоалтайске, Белокурихе, Камне-на-Оби, Заринске, Славгороде и Яровом.

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В Алейске же расценки на коммуналку будут выглядеть так:

Тарифы на водоснабжение и водоотведение указаны в рублях за 1 куб. м, тарифы на теплоснабжение указаны в рублях за 1 Гкал.