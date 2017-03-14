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Глава России Владимир Путин пока не видел новую картину телекомпании CNN (США) о нем, которая, судя по содержанию, носит одиозный характер и основывается на вымыслах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Представитель кремля добавил, что Путин еще не успел лично ознакомиться с фильмом, поскольку он вышел ночью. "У нас этого фильма еще нет", — цитирует агентство слова представителя Кремля.

При этом Песков добавил, что, судя по выдержкам в СМИ, картина, которая носит название "Самый могущественный человек в мире", оказалась такой. как и ожидали в Кремле. По его словам, это еще один материал, находящийся "в русле истеричного эмоционального фона, который основывается на мнении, не имеющем под собой ничего существенного, на мнении, которое чаще всего является абсолютным вымыслом".

Песков подчеркнул, что в фильме CNN данные мнения часто озвучивают разные представители, уже вышедшие в тираж.

"Поэтому это достаточно одиозный материал, но из серии того, что уже было. Ничего нового там нет", — заключил пресс-секретарь Путина, добавив, что Кремль попытался в этом фильме предоставить свою точку зрения, которая отчасти присутствует в картине.