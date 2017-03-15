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Данные об уровне миграции в регионах Сибири по итогам 2016 года опубликовал Новосибирскстат.

По информации ведомства, наибольшее количество людей за год покинуло пределы Иркутской области, Алтайского и Забайкальского краев.

А вот самый значительный миграционный прирост зафиксирован в Новосибирской области и Красноярском крае.

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"В 2016 году миграционная убыль численности населения Сибирского федерального округа составил 12590 человек. Среди регионов СФО наибольшая миграционная убыль наблюдалась в Иркутской области, где число выбывших в другие государства и регионы Российской Федерации превысило прибывших на 7146 человек. Наибольший миграционный прирост сложился в Новосибирской области (15284 человека)", — отмечают в Новосибирскстате.



