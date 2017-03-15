Фото: komiinform.ru
Данные об уровне миграции в регионах Сибири по итогам 2016 года опубликовал Новосибирскстат.
По информации ведомства, наибольшее количество людей за год покинуло пределы Иркутской области, Алтайского и Забайкальского краев.
А вот самый значительный миграционный прирост зафиксирован в Новосибирской области и Красноярском крае.
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"В 2016 году миграционная убыль численности населения Сибирского федерального округа составил 12590 человек. Среди регионов СФО наибольшая миграционная убыль наблюдалась в Иркутской области, где число выбывших в другие государства и регионы Российской Федерации превысило прибывших на 7146 человек. Наибольший миграционный прирост сложился в Новосибирской области (15284 человека)", — отмечают в Новосибирскстате.
Комментарии
Эх не справился наш губернатор. Жалкое второе место. Ну ничего работа продолжается и есть основания полагать, что в 2017 году мы займём заслуженное первое место.
Да и пусть госдеповские агенты валят ибо Нас тут большинство!
Похоже, мигранты боятся уезжать далеко от такой благодати. Валят в ближнее зарубежье- Новосиб. Статистика, не попрешь.
Губернатор бы возглавил миграционный поток.
Только первое место!!!! Есть к чему стремиться!!!!
В следующем году выйдем на первое! Обещаю! Лично поспособствую со всей семьей. Так что, можете сразу -4 в 2018 записывать.
АК это Алтай, а некоторые на этом форуме заявляют,что АК это Западно-Сибирская равнина.
Планирую в этом году покинуть Барнаул.
Рекомендую Н-ск, все туда едут. И ободранных лебедей с моста прихватите.