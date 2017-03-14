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Сбитый водителем в Ленобласти ребенок с игрушечным оружием госпитализирован

, ИА "Амител"
Правоохранители возбудили по факту произошедшего уголовное дело по статье "Хулиганство"

Фото: youtube.com

Десятилетний мальчик, который пострадал в конфликте с 54-летним жителем Ленинградской области, находится в больнице с сотрясением мозга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на детского омбудсмена в регионе Тамару Литвинову.

"Мальчик находится в больнице, у него сотрясение головного мозга", — приводит агентство слова собеседницы.

 

Литвинова отметила, что действия автомобилиста носили противоправный характер и несли угрозу жизни и здоровью ребенка. Она выразила надежду, что правоохранители дадут им соответствующую оценку.

Агентство отмечает, что ранее глава СК Александр Бастрыкин указал задержать подозреваемого в наезде на мальчика и применении к нему силы.

Напомним, инцидент произошел 9 марта. По данным СК, два мальчика играли рядом с проезжей частью, "стреляя" из игрушечного оружия по проезжавшим машинам. Одного водителя это разозлило, он сбил ребенка, а затем вышел из машины и заставил пострадавшего встать на колени. 

Следователи возбудили уголовное дело по факту произошедшего в отношении автомобилиста по статье "Хулиганство".

Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения. В ведомстве не смогли рассказать агентству, использовали ли дети игрушку, которая стреляет пластиковыми или резиновыми пульками.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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