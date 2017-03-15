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Серьезные пробки образовались утром в среду, 15 марта, на дорогах Барнаула. Так, по данным сервиса "Яндекс.пробки", в краевой столице сейчас семибалльные пробки.
Движение затруднено в Нагорной части города: на улице 6-я Нагорная, Змеиногорском тракте, отрезке улицы Аванесова.
Также пробки скопились и в центре города: на участке Красноармейского проспекта, проспекте Ленина от улицы Северо-Западная до центра, на самой улице Северо-Западной и проспекте Строителей в сторону центра.
Кроме этого, дорожные заторы зафиксированы на Павловском тракте и улице Власихинской в сторону центра (скорость движения пять километров в час), на улицах Малахова и Попова ( скорость движения семь километров в час).
Комментарии
Разве это новость? Примерно, как то, что сейчас 8:49.
ааааааааа! мы все умрём?????
Не по сабжу. Глянул вчерашнюю запись вечера с Соловьевым (с 14.03 на 15.03). Батюшки, да они бухие во главе с ведущим! Думал, показалось, посмотрел старые записи. Нет, только вчера! Прикольно, даже интереснее. Причем ни один с отведенной роли не сбился, профи.
В последнее время как ни открою Амик - либо пробки, либо продажа коттеджей или квартир))) других новостей нету в городе? Или вы превратились в филиал Авито?)))