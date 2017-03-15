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Серьезные пробки образовались утром в среду, 15 марта, на дорогах Барнаула. Так, по данным сервиса "Яндекс.пробки", в краевой столице сейчас семибалльные пробки.

Движение затруднено в Нагорной части города: на улице 6-я Нагорная, Змеиногорском тракте, отрезке улицы Аванесова.

Также пробки скопились и в центре города: на участке Красноармейского проспекта, проспекте Ленина от улицы Северо-Западная до центра, на самой улице Северо-Западной и проспекте Строителей в сторону центра.

Кроме этого, дорожные заторы зафиксированы на Павловском тракте и улице Власихинской в сторону центра (скорость движения пять километров в час), на улицах Малахова и Попова ( скорость движения семь километров в час).