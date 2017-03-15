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Команда "АлтайБаскет" в рамках первого раунда плей-офф Суперлиги-3 на своей площадке победила тобольский "Нефтихимик".

Отметим, что в регулярном чемпионате команды встречались между собой четырежды, и в трех случаях барнаульцы были сильней. Команда Михаила Терехова закончила регулярный чемпионат на более высоком месте, поэтому имеет преимущество своей площадки.

В целом, барнаульские баскетболисты уверенно контролировали ход встречи и не подпускали тобольцев ближе, чем на 10 очков. Ударным для "АлтайБаскета" выдалась третья партия, где команда фактически оторвалась от гостей на критические +20 очков. "Нефтихимик" не смог в оставшееся время навязать борьбу подопечным Михаила Терехова.

В итоге, матч закончился со счетом 76-50 (13-7, 21-19, 21-9, 21-15). Самым результативным в составе "АлтайБаскета" оказался Андрей Лысенков (13 очков).

Вторая серия четвертьфинала плей-офф пройдет уже в среду, 15 марта, в СК "Победа". Начало в 19.00.