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Более 50 полицейских и около 20 жителей села Поспелиха искали пропавшего 4-летнего мальчика в Алтайском крае, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Поздно вечером во вторник, 14 марта, в полицию обратилась женщина. Она рассказала, что из дома ушел ее ребенок. Полицейские были подняты по тревоге. Кроме этого, в поисках участвовали народные дружинники и общественники села.
Ребенка удалось найти после полуночи. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Комментарии
А где родители?
Да задолбали - учи алфавит, учи алфавит, а мультики...как же мультики, уйду я от вас, злые вы
а причем тут могут быть родители ? бывает такое . сам в детсадовские времена ушёл на речку посмотреть . искали и с милицией . но сам и вернулся , а вот подружка пошла дальше , не вняла моим доводом что дома ждут . с ней намучились и менты и близкие . дурь . раз было , но было . и что родители , должны чадо к юбке привязывать . ребёнок существо любознательное .
офигеть!!!! четырехлетний ребенок где-то до полуночи ходил!!!! Столько всего произойти могло! Машина могла сбить , собака покусать, в колодец мог упасть!!!! Да просто замерзнуть мог за несколько часов блужданий!!! Боюсь представить, что родители чувствовали!