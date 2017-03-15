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Более 50 полицейских и около 20 жителей села Поспелиха искали пропавшего 4-летнего мальчика в Алтайском крае, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Поздно вечером во вторник, 14 марта, в полицию обратилась женщина. Она рассказала, что из дома ушел ее ребенок. Полицейские были подняты по тревоге. Кроме этого, в поисках участвовали народные дружинники и общественники села.

Ребенка удалось найти после полуночи. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.