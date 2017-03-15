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Подготовку к паводку завершает "Барнаульская сетевая компания", обслуживающая электрические сети краевой столицы.

Как сообщили в пресс-службе БСК, уже в марте ожидается первая волна паводка, связанная с таянием снега. В краевой столице в зоне подтопления находятся 62 электроподстанции, большая часть из которых (34) расположены в Ленинском и Индустриальном районах.

К профилактическим мероприятиям энергетики приступили еще в январе. Так, все электроподстанции краевой столицы постоянно очищаются от снега и льда. В данный момент энергетики выполнили водоотводы от электрооборудования и защитные насыпные ограждения.

Сейчас энергоснабжение подстанций находится под непрерывным надзором дежурных бригад энергокомпании. Разработаны и неукоснительно соблюдаются графики проведения осмотров.

Что касается второй волны паводка, которая обусловлена подъемом воды в Оби, ожидается в мае. Традиционно в Барнауле в зоне риска подтопления находятся микрорайон Затон и район Кожзавода.

"Здесь все энергооборудование поднято на высоту и рассчитано на подъем воды до уровня 7,5 метров. До этой отметки риска повреждения или ущерба для энергооборудования нет. Задача энергетиков при достижении критического уровня воды проводить своевременное отключение всех действующих установок. При его снижении электроснабжение потребителей будет восстанавливаться", — уточняют в БСК.

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Энергетики заранее проверил весь имеющийся состав спецтехники, закупили дополнительное водооткачивающее оборудование.

Налажено взаимодействие с МЧС, гидрометеорологическими службами, а также представителями районных администраций и паводковых комиссий.

Главный инженер Барнаульской сетевой компании Андрей Лавринец, комментируя готовность к паводковому периоду, отмечает: "Барнаульская сетевая компания является постоянным участником штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Алтайском крае в паводковый период. Ситуация в городе находится под контролем".

По его словам, в случае необходимости компания готова незамедлительно направить для устранения каких-либо проблем специальный состав из 59 высококвалифицированных специалистов, объединенных в 12 бригад, оснащенных всем оборудованием и спецтехникой.