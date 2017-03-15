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Министру Ткачеву напомнили, что источником власти в России является народ

, ИА "Амител"
Небольшая словесная перепалка произошла на расширенном выездном заседании "Единой России"

Фото: gtrk-saratov.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил министру сельского хозяйства Александру Ткачеву, кто является источником власти в нашей стране. Об этом пишет "Лента.ру".

Небольшая словесная перепалка произошла на расширенном выездном заседании "Единой России". Там Александр Ткачев отметил, что очень много полезной информации узнал от депутатов Госдумы.

 "Вы, естественно, в первую очередь, может быть, горячо, может быть, эмоционально пытаетесь донести (информацию о проблемах – ред.) до власти, до государственных структур", — отметил министр.

Эту фразу Ткачева перебил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он заявил, что депутаты "и есть власть". Тогда министр объяснил, что под "властью" имел в виду правительство страны.

Тогда председатель Госдумы заявил, что в России источником власти является народ, а депутаты — представители.

"Вы не на сельском сходе", — резюмировал Володин.

После этого заявления в зале раздались аплодисменты. 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

15.03.2017 09:22
Гость

Народ является источником власти у нас. Вот только народу эта власть не нужна, вот и отдает всё, что самому негоже, потом жалуется. Берите власть в свои руки. Глядишь и пенять не на кого будет

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15.03.2017 09:43
- гость -

Вот, потому, что все эти упыри думают, как Ткачев, от этого все беды.

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15.03.2017 10:26
- гость -

Володин, конечно, озвучил идеологически верный и своевременный "месседж", но мне почему-то кажется, что это что-то личное у них, просто так такая реакция вряд ли возможна. Или Ткачеву так дают понять, что его деятельностью недовольны.

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15.03.2017 10:50
гость

Ткачева давно на Колыму пора,только за его время Губернаторства одна коррупция и беспридел в крае был. Начиная со станицы Кущевки и поехали, Ейск Анапа Геленджик Новороссийск Крымск.

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