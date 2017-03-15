Фото: gtrk-saratov.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил министру сельского хозяйства Александру Ткачеву, кто является источником власти в нашей стране. Об этом пишет "Лента.ру".

Небольшая словесная перепалка произошла на расширенном выездном заседании "Единой России". Там Александр Ткачев отметил, что очень много полезной информации узнал от депутатов Госдумы.

"Вы, естественно, в первую очередь, может быть, горячо, может быть, эмоционально пытаетесь донести (информацию о проблемах – ред.) до власти, до государственных структур", — отметил министр.

Эту фразу Ткачева перебил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он заявил, что депутаты "и есть власть". Тогда министр объяснил, что под "властью" имел в виду правительство страны.

Тогда председатель Госдумы заявил, что в России источником власти является народ, а депутаты — представители.

"Вы не на сельском сходе", — резюмировал Володин.

После этого заявления в зале раздались аплодисменты.