Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что эпатажный актер Никита Джигурда больше не является гражданином самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом пишет РИА "Новости".
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По словам Захарченко, указ о лишении гражданства уже подписан.
"Произошла ошибка, мы ее устранили. Джигурда не гражданин Донецкой народной республики", — отметил глава ДНР.
Как сообщалось ранее, Никита Джигурда стал гражданином ДНР неделю назад. Такой шаг он объяснил несогласием с официальной политикой Киева и действиями украинских националистов. Также актер хотел ехать на Евровидение-2017 в Киеве от ДНР.
Комментарии
Ему в дурке прогулы ставят.
Недолго музыка играла)))
а вообще. Кто он такой? талант что ли? кто проплачивает статьи о этом бездаре?
Захарченко надо было заранее пробить, кому он гражданство дает