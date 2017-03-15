Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что эпатажный актер Никита Джигурда больше не является гражданином самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом пишет РИА "Новости".

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По словам Захарченко, указ о лишении гражданства уже подписан.

"Произошла ошибка, мы ее устранили. Джигурда не гражданин Донецкой народной республики", — отметил глава ДНР.

Как сообщалось ранее, Никита Джигурда стал гражданином ДНР неделю назад. Такой шаг он объяснил несогласием с официальной политикой Киева и действиями украинских националистов. Также актер хотел ехать на Евровидение-2017 в Киеве от ДНР.