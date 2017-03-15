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Новости

Джигурда больше не является гражданином ДНР

, ИА "Амител"
По словам Захарченко, в ДНР устранили ошибку, которая была совершена

Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что  эпатажный актер Никита Джигурда больше не является гражданином  самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом пишет РИА "Новости".

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По словам Захарченко, указ о лишении гражданства уже подписан.

"Произошла ошибка, мы ее устранили. Джигурда не гражданин Донецкой народной республики", — отметил глава ДНР.

Как сообщалось ранее, Никита Джигурда стал гражданином ДНР неделю  назад. Такой шаг он объяснил несогласием с официальной политикой Киева и действиями украинских националистов. Также актер хотел ехать на Евровидение-2017 в Киеве от ДНР.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

15.03.2017 09:42
- гость -

Ему в дурке прогулы ставят.

0  0
15.03.2017 09:43
Океана

Недолго музыка играла)))

0  0
15.03.2017 09:46
- гость -

а вообще. Кто он такой? талант что ли? кто проплачивает статьи о этом бездаре?

0  0
15.03.2017 10:46
- гость -

Захарченко надо было заранее пробить, кому он гражданство дает

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