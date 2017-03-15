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Полиция в Барнауле разыскивает автомобиль, водитель которого накануне сбил ребенка на улице Власихинской.

Как сообщили в городской ГИБДД, инцидент случился в 07:30 в районе дома №97. "Произошло дорожно-транспортное происшествие , наезд на пешехода — ребенка, 2003 года рождения, неустановленным автомобилем под управлением неустановленного водителя, который покинул место происшествия", — уточняют в Госавтоинспекции.

В связи с аварией полицией разыскивается красный леворульный седан иностранного производства. По имеющимся данным, водителем автомобиля является мужчина возрастом около 25 лет.

Граждан, что-либо знающих о ДТП, просят обращаться по телефонам: 393-605, 393-554, 393-548, 391-090,393-555.