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Прокуратуры Тулы проверила случай, когда медсестра сообщила сотруднику похоронного бюро о смерти одной из пациенток и перепутала ее адрес с другой больной. Об этом пишет РИА "Новости".

Как сообщается, жительница Тула лечилась в больнице в декабре 2016 года — январе 2017 года. В это же время в другом отделении также лечилась женщина с такой же фамилией. Именно она скончалась в начале года. Тогда медсестра больницы отправила информацию о смерти пациентки сотруднику похоронного бюро. Но по ошибке назвала адрес не той пациентки.

Работник похоронной службы приехал в дом к живой пациентке и сообщил мужу о ее смерти, также он предложил помочь с организацией похорон.

От главврача прокуратура потребовала устранить нарушения законодательства о неразглашении врачебной тайны и законодательства об основах охраны здоровья граждан.