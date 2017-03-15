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Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о том, что России нужна монархия

, ИА "Амител"
По мнению руководителя полуострова, в настоящее время у президента должно быть больше прав, вплоть до диктатуры

Фото: uga.ru

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о необходимости установления монархии в России. Об этом региональный руководитель высказался в эфире телеканала "Первый Крымский".

"Нам такая демократия в том виде, в котором она преподносится западными СМИ, не нужна... Сегодня, на мой взгляд, России нужна монархия", — цитирует Аксенова "Интерфакс".

По словам главы Крыма, у России имеются свои традиционные ценности. В этом контексте Сергей Аксенов добавил: "Демократия, на мой взгляд, на сегодняшний день, при сегодняшних условиях, при том, что у нас есть внешний враг, — это лишнее".

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Он в данном случае уточнил, что имеет ввиду демократию, которую зачастую трактуют, как вседозволенность.

По мнению Аксенова, президенту в стране необходимо дать больше полномочий. "Пока есть внешний враг, на мой взгляд, необходимо единоначалие. Сегодня у президента должно быть больше прав, вплоть до, извините, диктатуры", – подчеркнул глава Крыма.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

15.03.2017 10:22
- гость -

Началось...

0  0
15.03.2017 10:24
- гость -

Не зря юродивая с портретом кровавого упыря таскалась.

0  0
15.03.2017 10:25
- гость -

А себя он в этой самой монархии видит как минимум столбовым дворянином!!!!!!!!! Да уж дураков и холуев в России еще лет на 200 припасено. Кстати насчет внешнего врага, так он всегда у любой страны имеется, в крайнем случае можно завсегда организовать.

0  0
15.03.2017 10:31
Пузырек

Мда, все страны в процессе эволюции отказываются от монархии, в крайнем случае ее сильно ограничивают, а мы своим путем... Назад, в будущее

0  0
15.03.2017 10:44
Коренной житель АК

У этих крымских чиновничков у всех поголовно имперский фашизм в голове,ещё что то на хохлов пёрли. Вас уже всех раскусили и кто вы на самом деле.

0  0
15.03.2017 10:44
Еретик

Да что ж такое с крымчанами творится? То Няша с портретом Николашки носится, то Аксенов отчебучит, хоть стой, хоть падай. Похоже родимые пятна украинства не скоро исчезнут, - не могут холопы без пана.

0  0
15.03.2017 10:47
- гость -

дыка у путена сына то нету, кому трон наследовать??

0  0
15.03.2017 10:48
Пленный

По мне так конфискация нужна. Чтобы вплоть до внуков имущество конфисковывали.

0  0
15.03.2017 10:48
- гость -

Почему монархию? Давайте не будет скромничать и официально установим рабовладельческий строй. Он все равно уже по факту существует. Целая страна за еду и ипотечное стойло горбатиться на хозяина или государство.

0  0
15.03.2017 10:50
- гость -

- гость - 15 марта 2017 г. 10:47 Были и женщины-Императрицы, вдовы безвременно ушедших Императоров. Ничего страшного.

0  0
15.03.2017 10:50
Filin

Демократия и так метод правления при рабовладельческом строе. И таки выбирать только "елита" могла. Крестьяне и рабы - фиг

0  0
15.03.2017 10:51
Anarchy

10-47 он недимона усыновит

0  0
15.03.2017 10:52
- гость -

15.03.2017 10:48 Пленный По мне так конфискация нужна. Чтобы вплоть до внуков имущество конфисковывали.

В о времена о которых тоскует Аксенов это называлось отписать "пожитки на государя", а разных пленных в холопы записывали. так что смени ник от греха подальше

0  0
15.03.2017 10:53
- гость -

У нас по факту и так феодальная монархия.

0  0
15.03.2017 10:55
Еретик

15.03.2017 10:50 - гость - - гость - 15 марта 2017 г. 10:47 Были и женщины-Императрицы, вдовы безвременно ушедших Императоров. Ничего страшного.

Или господа гвардия на престол цесаревен возводила - "Эпоха дворцовых переворотов" да и царей то вилкой в шею, то табакеркой в висок, а то и под бомбу народовольцев подставить. Весеклые были времена. Ага

0  0
15.03.2017 10:59
Господа гвардия

Кужугетыча в наследники, а димон здоровьем слаб , да и умом не блещет

0  0
15.03.2017 11:05
- гость -

15.03.2017 10:59 ------------------------ Кожугетыча хасиды не согласуют.

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