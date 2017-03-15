Фото: uga.ru
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о необходимости установления монархии в России. Об этом региональный руководитель высказался в эфире телеканала "Первый Крымский".
"Нам такая демократия в том виде, в котором она преподносится западными СМИ, не нужна... Сегодня, на мой взгляд, России нужна монархия", — цитирует Аксенова "Интерфакс".
По словам главы Крыма, у России имеются свои традиционные ценности. В этом контексте Сергей Аксенов добавил: "Демократия, на мой взгляд, на сегодняшний день, при сегодняшних условиях, при том, что у нас есть внешний враг, — это лишнее".
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Он в данном случае уточнил, что имеет ввиду демократию, которую зачастую трактуют, как вседозволенность.
По мнению Аксенова, президенту в стране необходимо дать больше полномочий. "Пока есть внешний враг, на мой взгляд, необходимо единоначалие. Сегодня у президента должно быть больше прав, вплоть до, извините, диктатуры", – подчеркнул глава Крыма.
Комментарии
Началось...
Не зря юродивая с портретом кровавого упыря таскалась.
А себя он в этой самой монархии видит как минимум столбовым дворянином!!!!!!!!! Да уж дураков и холуев в России еще лет на 200 припасено. Кстати насчет внешнего врага, так он всегда у любой страны имеется, в крайнем случае можно завсегда организовать.
Мда, все страны в процессе эволюции отказываются от монархии, в крайнем случае ее сильно ограничивают, а мы своим путем... Назад, в будущее
У этих крымских чиновничков у всех поголовно имперский фашизм в голове,ещё что то на хохлов пёрли. Вас уже всех раскусили и кто вы на самом деле.
Да что ж такое с крымчанами творится? То Няша с портретом Николашки носится, то Аксенов отчебучит, хоть стой, хоть падай. Похоже родимые пятна украинства не скоро исчезнут, - не могут холопы без пана.
дыка у путена сына то нету, кому трон наследовать??
По мне так конфискация нужна. Чтобы вплоть до внуков имущество конфисковывали.
Почему монархию? Давайте не будет скромничать и официально установим рабовладельческий строй. Он все равно уже по факту существует. Целая страна за еду и ипотечное стойло горбатиться на хозяина или государство.
- гость - 15 марта 2017 г. 10:47 Были и женщины-Императрицы, вдовы безвременно ушедших Императоров. Ничего страшного.
Демократия и так метод правления при рабовладельческом строе. И таки выбирать только "елита" могла. Крестьяне и рабы - фиг
10-47 он недимона усыновит
15.03.2017 10:48 Пленный По мне так конфискация нужна. Чтобы вплоть до внуков имущество конфисковывали.
В о времена о которых тоскует Аксенов это называлось отписать "пожитки на государя", а разных пленных в холопы записывали. так что смени ник от греха подальше
У нас по факту и так феодальная монархия.
15.03.2017 10:50 - гость - - гость - 15 марта 2017 г. 10:47 Были и женщины-Императрицы, вдовы безвременно ушедших Императоров. Ничего страшного.
Или господа гвардия на престол цесаревен возводила - "Эпоха дворцовых переворотов" да и царей то вилкой в шею, то табакеркой в висок, а то и под бомбу народовольцев подставить. Весеклые были времена. Ага
Кужугетыча в наследники, а димон здоровьем слаб , да и умом не блещет
15.03.2017 10:59 ------------------------ Кожугетыча хасиды не согласуют.