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Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о необходимости установления монархии в России. Об этом региональный руководитель высказался в эфире телеканала "Первый Крымский".

"Нам такая демократия в том виде, в котором она преподносится западными СМИ, не нужна... Сегодня, на мой взгляд, России нужна монархия", — цитирует Аксенова "Интерфакс".

По словам главы Крыма, у России имеются свои традиционные ценности. В этом контексте Сергей Аксенов добавил: "Демократия, на мой взгляд, на сегодняшний день, при сегодняшних условиях, при том, что у нас есть внешний враг, — это лишнее".

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Он в данном случае уточнил, что имеет ввиду демократию, которую зачастую трактуют, как вседозволенность.

По мнению Аксенова, президенту в стране необходимо дать больше полномочий. "Пока есть внешний враг, на мой взгляд, необходимо единоначалие. Сегодня у президента должно быть больше прав, вплоть до, извините, диктатуры", – подчеркнул глава Крыма.