С наступлением весны мнение начали чувствовать легкое недомогание от перепадов погоды, нехватки витаминов и прочих весьма привычных многим вещей. Но если одни воспринимают это как естественное течение дел и не спешат в аптеку за лекарствами, то другие напротив начинают скупать у провизоров множество разных таблеток и осаждать врачей своими жалобами на здоровье, а некоторые и вовсе никогда не этого прекращают и выискивают у себя новые и новые болезни. Amic.ru предлагает своим читателям пройти тест "Насколько вы ипохондрик?" и выиграть сертификат на обследование от сети медицинских центров "ДНК-Диагностика" на 2 тыс. рублей. Победителей будет три, их имена назовут 20 марта.

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