Среда, 15 Март, 11:09

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 58,95
€ 62,74
Brent
$ 51,5
-4°
Обь
29см +1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Рост тарифов ЖКХ в 2017 годуПаводок на Алтае – 2017 Великий пост – 2017
Новости

"Конфликта интересов нет": спикер АКЗС Романенко о двух своих должностях

, ИА "Амител"
Глава парламента Алтайского края и местной "Единой России" Александр Романенко в очередной раз ответил на провокационные вопросы

Фото: Александра Черданцева

Председатель парламента Алтайского края Александр Романенко, одновременно с этим занимающий пост руководителя регионального отделения партии "Единая Россия" заявил во время онлайн-конференции, что его два поста не являются конфликтом интересов.

"Я убежден, что конфликта интересов в исполнении должности председателя АКЗС и секретаря регионального отделения партии "Единая Россия" нет. Партия получила большинство в региональном парламенте, подтвердила негласный статус "партии власти" и абсолютно естественно доверила первую руководящую должность однопартийцу, а теперь и партийному лидеру. Такое совмещение не только корректно, но и политически оправдано", — ответил он на вопрос одного из краевых журналистов во время онлайн-конференции.

Остальные партии, по словам Романенко, будь у них такая возможность, точно так же поставили бы во главу парламента своего лидера.

"Сложнее, когда такого единоначалия нет, потому что одни берут на себя обязательства, а другие их не исполняют. Это приводит к расколам и внутрипартийным конфликтам, которые мы зачастую наблюдаем в оппозиции. Мы же, я считаю, в этом созыве пришли к правильной модели, причем, не только в Алтайском крае. Ряд регионов РФ пошли по этому же пути и избрали секретарями спикеров региональных парламентов (или спикерами секретарей)", — добавил он.

Читайте также: Председателем Алтайского Заксобрания стал Александр Романенко

57-летний Александр Романенко в краевой политике давно: депутатом парламента стал в 2000 году, с 2004 года — председатель бюджетного комитета (два созыва), текущий (седьмой) созыв АКЗС стал для него четвертым сроком подряд.

В октябре 2016 года, почти сразу после избрания нового созыва, депутаты выбрали его спикером АКЗС. В декабре 2016 года единороссы назначили его главой регионального отделения, вместо Бориса Трофимова.

Читайте также: Оппозиция обсуждает отставку главы парламента Алтайского края Романенко

Некоторые представители оппозиции обвиняют его в закрытии доступа партий меньшинства к принятию решение в АКЗС и даже к внесению проектов законов и предложений. Впрочем, такая история для краевого парламента не нова.


Смотрите также
Партнёры

Комментарии

15.03.2017 10:50
Эксперт

0  0
15.03.2017 10:52
Эксперт

Не опубликовался первый коммент почему-то, повторю здесь. В других регионах, спикер ЗС и руководитель партии - это одно лицо. Причина проста - такой формат взаимодействия гораздо удобнее. Причём как для самих депутатов, так и для жителей, которые приходят на приём. Так что лучше подождать и посмотреть, что будет.

0  0
15.03.2017 11:02
Алекс

Это верно! 70 лет эксперимента с правящей партией нам недостаточно, надо продолжить, а вдруг получится!

0  0
15.03.2017 11:08
- гость -

такие как романенко СССР развалили.

0  0
15.03.2017 11:09
Алексу

Про какие 70 лет???? ты болен??

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< март 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
11:08
"Яндекс" будет транслировать телепрограммы 0
11:00
Открытый кубок по киберспорту пройдёт в Барнауле 0
10:51
Сбербанк на Украине будет выдавать наличные в ограниченном режиме 0
10:33
"Конфликта интересов нет": спикер АКЗС Романенко о двух своих должностях 5
10:22
Правда ли, что всем сотрудникам МВД запретят выезд за границу? 2
10:14
Работник похоронного бюро по ошибке рассказал жителю Тулы о смерти его жены 0
10:07
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о том, что России нужна монархия 17
09:50
Полиция разыскивает красную иномарку, сбившую ребенка в Барнауле 0
09:34
Джигурда больше не является гражданином ДНР 4
09:15
Министру Ткачеву напомнили, что источником власти в России является народ 4
09:03
Полицейские и волонтеры нашли пропавшего 4-летнего ребенка в Алтайском крае 4
09:00
Ведущий Сергей Стиллавин поменял профессию 0
08:55
"АлтайБаскет" начал выступление в плей-офф с победы над "Нефтихимиком" 0
08:54
Энергетики Барнаула защитят городские электросети от паводка 0
08:36
Утро 15 марта в Барнауле началось с серьезных пробок 8
08:14
Четверо пожарных тушили полыхающие постройки во дворе дома в Барнауле 0
08:00
Пеня, ОДН и электросчетчик: онлайн-конференция БГЭС
Сразу четыре ведущих специалиста компании будут отвечать на вопросы читателей Amic.ru
07:46
Группа 25/17 выступит в барнаульском клубе "Фараон" с новой программой 5
07:25
Как много людей покидают Алтай в сравнении с другими регионами Сибири? 24
07:03
Коттедж с паркетом из дуба продают в Барнауле за 9,5 млн рублей. Фото 17
06:44
Такой разный Михаил Сергеевич: фоторетроспектива отца перестройки 32
06:24
Какие продукты помогут побороть авитаминоз? 2
06:01
Как изменятся тарифы ЖКХ в Алейске в 2017 году? 2
05:07
Снегопады вернутся в Алтайский край 15 марта 0
02:01
Океан, в котором возможно существует жизнь, нашли на спутнике Сатурна 5
01:08
Вышел новый трейлер "Чудо-женщины" на русском языке 2
00:06
Пользователям "Вконтакте" смогут создавать маски на фото 1
23:04
Австралийские дезинсекторы сняли на видео гигантского паука-охотника 3
22:13
Сбитый водителем в Ленобласти ребенок с игрушечным оружием госпитализирован 13
21:26
Песков сказал, что Путин еще не смотрел "одиозный" фильм канала CNN 0
20:14
Путин потребовал пресекать разбазаривание бюджетных средств 10
19:54
Путин заявил, что Медведева "не уберегли" от заболевания гриппом 0
19:28
Голодец назвала бедность россиян "уникальной" 19
19:07
Коротко о главном: дома депутатов, ремонт в "Галактике" и дело Денисова
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 14 марта
18:52
Бийские полицейские задержали сельчанина, обворовывающего школьников 0
18:25
МИД РФ выразил сожаление из-за решения ЕС продлить антироссийские санкции 0
18:07
Видео "воспитательного" наезда на мальчика в Ленобласти появилось в сети 0
17:51
Золотодобывающее предприятие на Алтае погасило долг перед 367 сотрудниками 1
17:34
Заявку на участие в кастинге "Битвы экстрасенсов" уже подали 40 барнаульцев 0
17:22
Загоревшийся автомобиль в Алейске тушили семеро пожарных 1
17:13
В какие сроки и на какую дичь состоится весенняя охота в Алтайском крае? 1
17:06
Сотрудник ДПС забыл автомат Калашникова в одном из кафе Екатеринбурга 5
16:50
Названы "полезные" депутаты Госдумы от Алтайского края 2
16:33
Асфальт "растаял" вместе со снегом на переулке Ядринцева в Барнауле. Фото 16
16:27
Путин вручил Наине Ельциной орден "Святой великомученицы Екатерины" 13
16:18
Минэкономразвития дало прогноз курса рубля и инфляции на 2017 год 0
16:07
СМИ: власти Петербурга попросили музей Исаакия освободить помещение к Пасхе 3
15:49
"От нее происходит отупение нации": почему требуют закрыть программу "Пусть говорят"? 19
15:37
Совфед назвал "фейковыми" сообщения об отправке военных РФ в Египет 3
15:21
Барнаульской "Галактике" дали добро на капремонт после обрушения в "Ашане" 4

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.