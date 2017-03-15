Председатель парламента Алтайского края Александр Романенко, одновременно с этим занимающий пост руководителя регионального отделения партии "Единая Россия" заявил во время онлайн-конференции, что его два поста не являются конфликтом интересов.

"Я убежден, что конфликта интересов в исполнении должности председателя АКЗС и секретаря регионального отделения партии "Единая Россия" нет. Партия получила большинство в региональном парламенте, подтвердила негласный статус "партии власти" и абсолютно естественно доверила первую руководящую должность однопартийцу, а теперь и партийному лидеру. Такое совмещение не только корректно, но и политически оправдано", — ответил он на вопрос одного из краевых журналистов во время онлайн-конференции.

Остальные партии, по словам Романенко, будь у них такая возможность, точно так же поставили бы во главу парламента своего лидера.

"Сложнее, когда такого единоначалия нет, потому что одни берут на себя обязательства, а другие их не исполняют. Это приводит к расколам и внутрипартийным конфликтам, которые мы зачастую наблюдаем в оппозиции. Мы же, я считаю, в этом созыве пришли к правильной модели, причем, не только в Алтайском крае. Ряд регионов РФ пошли по этому же пути и избрали секретарями спикеров региональных парламентов (или спикерами секретарей)", — добавил он.

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57-летний Александр Романенко в краевой политике давно: депутатом парламента стал в 2000 году, с 2004 года — председатель бюджетного комитета (два созыва), текущий (седьмой) созыв АКЗС стал для него четвертым сроком подряд.

В октябре 2016 года, почти сразу после избрания нового созыва, депутаты выбрали его спикером АКЗС. В декабре 2016 года единороссы назначили его главой регионального отделения, вместо Бориса Трофимова.

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Некоторые представители оппозиции обвиняют его в закрытии доступа партий меньшинства к принятию решение в АКЗС и даже к внесению проектов законов и предложений. Впрочем, такая история для краевого парламента не нова.