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Лимиты на выдачу наличных средств изменила украинская "дочка" Сбербанка на фоне действий местных активистов.

"В связи с неправомерными действиями третьих лиц по блокировке головного офиса ПАО "Сбербанк", причинению физического ущерба банкоматам банка, … сообщаем вам об установлении с 15 марта 2017 года временных лимитов на выдачу наличных денежных средств с текущих счетов физических лиц через кассы банка в размере 30 тыс. гривен (эквивалентно в других валютах) в сутки на одного клиента", — цитирует "Коммерсант" сообщение банка.

Напомним, что ранее представители украинских радикальных организацией объявили о проведении акции по блокированию российских банков, чтобы добиться прекращения работы финансовых организаций из РФ на территории страны.

Также сообщалось, что некоторые банкоматы российских банков были залиты активистами монтажной пеной.