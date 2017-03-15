Фото: nabludatel.net

"Яндекс" и крупные телеканалы и телестудии составили соглашение о партнерстве. Теперь на "Яндекс" можно будет увидеть телеэфир, пишет "Коммерсант".

Известно, что уже есть соглашения с "Первым каналом", НТВ, РЕН ТВ, Bazelevs, Amedia, "Средой", "Мосфильмом" и "Ленфильмом". Интернет-компания проведет эксперименты по трансляции контента указанных каналов на своих площадках. Также "Яндекс" будет экспериментировать с рекламой, чтобы выяснить, какая эффективней больше всего.

Чтобы посмотреть телеэфир, нужно нажать на кнопку "ТВ онлайн",котораярасположена на главной странице интернет-компании. Кроме этого, на странице "Яндекс.Телепрограмма" размещены плееры телеканалов с их рекламой.