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Чиновники в России за минувший год осуществили не подтвержденные доходами покупки на два миллиарда рублей, передает РИА Новости со ссылкой на слова генерального прокурора Юрия Чайки.

"Прокурорами заявлено 30 исков об обращении в доход государства имущества на общую сумму свыше двух миллиардов рублей, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы", — указал генпрокурор

Также Чайка рассказал, что в 2016 году в России было выявлено более 325 тысяч коррупционных нарушений. Более 74 тысяч нарушений связаны с предоставлением государственными и муниципальными служащими неполных или недостоверных сведений о своих доходах.

Также в генпрокуратуре сообщили, что по итогам года 383 чиновника были уволены с формулировкой "по утрате доверия".