crimerussia.com
Вор в законе 27-летний Максим Французов погиб в результате падения из окна своего дома, расположенного в Новой Москве. Тело Французова нашли жильцы дома на козырьке, сообщает "Лайф".
Как пишет издание, мужчина мог погибнуть из-за разборок в воровском сообществе. По данным "Лайфа", у криминального лидера Захария Калашова (Шакро Молодой) были к нему вопросы. До этого происшествия Французов публично отказался от высочайшего криминального звания.
Местные жители рассказывают, что услышали шум в шесть утра. После этого нашли тело жильца этого дома, проживающего на седьмом этаже, на козырьке. Он был одет в спортивные штаны и рубашку.
Французов жил с матерью, женой и годовалым ребенком.
Мужчину ранее уже пытались убить два года назад. Тогда он попал в больницу с огнестрельными ранениями.
Комментарии
Какой же он вор в законе? Жена, ребенок. Так, мелкий жулик
очень важная информация, прямо жизненно важная...
умора)))))!!Вор в законе!))ботинки стырил наверное у соседа да 5 отмотал)))
Давайте траур в стране!
27 летний вор в законе? что за нонсенс? кто его короновал? такие же малолетки?
Власти нужны такие персонажи для запугивания неугодных и инакомыслящих.
-1 общество немного стало чище
Власть расписывается в своем бессилии,признавая воров в законе(
Какой же он вор -он же публично отказался, но вопросы к нему остались.
Он с рождения вор-штоли? В 3 года посадили за хулиганку,не?
Я такого "вора" не знаю, кликухи такой не слышал...