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Вор в законе 27-летний Максим Французов погиб в результате падения из окна своего дома, расположенного в Новой Москве. Тело Французова нашли жильцы дома на козырьке, сообщает "Лайф".

Как пишет издание, мужчина мог погибнуть из-за разборок в воровском сообществе. По данным "Лайфа", у криминального лидера Захария Калашова (Шакро Молодой) были к нему вопросы. До этого происшествия Французов публично отказался от высочайшего криминального звания.

Местные жители рассказывают, что услышали шум в шесть утра. После этого нашли тело жильца этого дома, проживающего на седьмом этаже, на козырьке. Он был одет в спортивные штаны и рубашку.

Французов жил с матерью, женой и годовалым ребенком.

Мужчину ранее уже пытались убить два года назад. Тогда он попал в больницу с огнестрельными ранениями.