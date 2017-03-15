Фото: arpeflu.ru
Алтайский край находится в зоне риска по заносу птичьего гриппа, информирует региональное управление Россельхознадзора, подчеркивая, что в целом эпизоотическая обстановка по данному заболеванию значительно ухудшилась.
"Алтайский край входит в зону высокой степени риска по заносу гриппа птиц, что обусловлено природно-климатическими условиями и путями миграции перелетных птиц. Последний раз грипп птиц в Алтайском крае был зарегистрирован в 2014 году", — отмечают в ведомстве.
В Россельхознадзоре подчеркивают, что птичий грипп способен нанести серьезный экономический ущерб и обернуться негативными социальными последствиями.
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В надзорном ведомстве, обращаясь к владельцам птицы, отмечают, что сегодня необходимо:
- продолжить работу всех птицефабрик края в режиме "закрытого типа";
- принять меры, направленные на охрану поголовья птиц, содержащихся в личных подсобных хозяйствах и других неспециализированных хозяйствах, обеспечивающие изолированное содержание птиц с недопущением их контакта с дикими и синантропными птицами;
- о всех случаях внезапного падежа птицы, необходимо немедленно информировать специалистов ветеринарной службы.
Напомним, что в связи с приближающейся Пасхой в Алтайском крае курятину и яйца взяли под контроль на Алтае из-за угрозы заноса гриппа птиц.
Комментарии
опять передел рынка? Сколько можно раздувать эту аферу
И какой от него вред? Кроме умышленного уничтожения птицеводства конкурентов. И создания видимости работы (бессмысленной) чиновников.
Филин, ты то как прошлые переносил? ))) P.s. С твоим коментом согласен.