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Алтайский край находится в зоне риска по заносу птичьего гриппа, информирует региональное управление Россельхознадзора, подчеркивая, что в целом эпизоотическая обстановка по данному заболеванию значительно ухудшилась.

"Алтайский край входит в зону высокой степени риска по заносу гриппа птиц, что обусловлено природно-климатическими условиями и путями миграции перелетных птиц. Последний раз грипп птиц в Алтайском крае был зарегистрирован в 2014 году", — отмечают в ведомстве.

В Россельхознадзоре подчеркивают, что птичий грипп способен нанести серьезный экономический ущерб и обернуться негативными социальными последствиями.

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В надзорном ведомстве, обращаясь к владельцам птицы, отмечают, что сегодня необходимо:

продолжить работу всех птицефабрик края в режиме "закрытого типа";

принять меры, направленные на охрану поголовья птиц, содержащихся в личных подсобных хозяйствах и других неспециализированных хозяйствах, обеспечивающие изолированное содержание птиц с недопущением их контакта с дикими и синантропными птицами;

о всех случаях внезапного падежа птицы, необходимо немедленно информировать специалистов ветеринарной службы.

Напомним, что в связи с приближающейся Пасхой в Алтайском крае курятину и яйца взяли под контроль на Алтае из-за угрозы заноса гриппа птиц.