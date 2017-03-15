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Восьмерых офицеров Военно-морских сил Америки подозревают в коррупции, а именно получении дорогих подарков от работавшего в Сингапуре бизнесмена Леонарда Гленна Френсиса. Об этом пишет "Лента.ру".

Как пишет издание, предприниматель занимался выполнением оборонных заказов. Он дарил должностным лицам ВМС США подарки, а также оплачивал услуги проституток и проживания в дорогих отелях.

Под подозрения попали: контр-адмирал Брюс Лавлесс, отставной полковник морской пехоты Энрико де Гусман, четыре капитана в отставке. Сам Френсис ранее признал себя виновным в обмане флота на сумму в десятки миллионов долларов.

Дело происходило на протяжении восьми лет — с 2006 по 2014 годы. Бизнесмен преподносил офицерам дорогие часы, дорогой алкоголь и сигары. Также он оплачивал вечеринки с участием проституток. Так, почти девять лет назад в Маниле пять офицеров ВМС участвовали в многодневной вечеринке в отеле "Шангри-Ла", куда было приглашено много проституток. Чек от вечеринки равнялся больше 50 тысячам долларов. Его оплатил Фрэнсис.