Фото: asfera.info
Главный синоптик Алтайского края Александр Люцигер дал уточненный прогноз на грядущий паводок и рассказал, каким будет этот период в Барнауле.
"Воды будет много, особенно в черте города. Ветровой перенос в этом году сформировался именно таким образом, что снег надувало в населенные пункты", — цитирует начальника Алтайского ЦГМС пресс-центр краевой столицы.
По словам синоптика, в настоящее время таяние снега происходит не очень активно. Однако эта фаза не за горами — она начнется после 20 марта. Так, к 22 марта, согласно прогнозу, среднесуточная температура составит 0 градусов. В это время и начнется активный склоновый сток и начнется образовываться первая волна паводка.
Читайте также: Затон может поплыть: власти готовятся к ЧС в проблемном микрорайоне
Говоря о большом количестве снега в соседнем Горном Алтае, Александр Люцигер, отметил: "Так как у нас с республики приходит порядка 70% от общего объема воды, соответственно следует ожидать очень серьезной приточности с сопредельной территории".
Напомним, что в настоящее время Барнаул активно готовится к приему паводка. Из города вывозится снег, расчищаются колодцы и водопропускные сооружения. К данному моменту в городе проверены дамбы, которые признаны готовыми к паводковому периоду.
Комментарии
как надуло так и сдует снег кстати еще имеет свойство испаряться при такой погоде, какая стоит сейчас
У меня дома столько же снега сколько в 2013 ,ничего страшного не вижу.
За всю зиму уровонь воды в Оби не опускался ниже нулевой отметки, хотя все предыдущие года уходил в минус сантиметров на 70, эту зиму простоял около 30см выше ноля и уже начал подниматся, так что я думаю мало не покажется.
начало подниматся? процесс пошел?
Я тоже заметил, что в гаражи этой зимой сильно надувало
"Из города вывозится снег, расчищаются колодцы и водопропускные сооружения" Да ну?
Прошлой весной я метелку втыкала на 30 см, а в эту на 70 см, Считаю что будет подниматся.
Бабка Фекла ты с метелкой то поосторожней как то...
Надувалово какое-то
в 2011 году была очень снежная зима однако весна была холодная снег сошел постепенно хотя тоже орали про наводнение
Это хорошо. Рыбалка будет отличная. Рыба хорошо отнерестится. Прошлый год тоже было отлично-высокая вода долго стояла.
лучше перебдеть , чем не добдеть
Всё капец! Будет мировой потоп... а начнется все с Барнаула!!!