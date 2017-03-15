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"Воды будет много": главный синоптик Алтая рассказал о паводке в Барнауле

, ИА "Амител"
Ветровой перенос минувшей зимой сформировался так, что снег надувало именно на территорию краевой столицы

Фото: asfera.info

Главный синоптик Алтайского края Александр Люцигер дал уточненный прогноз на грядущий паводок и рассказал, каким будет этот период в Барнауле.

"Воды будет много, особенно в черте города. Ветровой перенос в этом году сформировался именно таким образом, что снег надувало в населенные пункты", — цитирует начальника Алтайского ЦГМС пресс-центр краевой столицы.

По словам синоптика, в настоящее время таяние снега происходит не очень активно. Однако эта фаза не за горами — она начнется после 20 марта. Так, к 22 марта, согласно прогнозу, среднесуточная температура составит 0 градусов. В это время и начнется активный склоновый сток и начнется образовываться первая волна паводка.

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Говоря о большом количестве снега в соседнем Горном Алтае, Александр Люцигер, отметил: "Так как у нас с республики приходит порядка 70% от общего объема воды, соответственно следует ожидать очень серьезной приточности с сопредельной территории".

Напомним, что в настоящее время Барнаул активно готовится к приему паводка. Из города вывозится снег, расчищаются колодцы и водопропускные сооружения. К данному моменту в городе проверены дамбы, которые признаны готовыми к паводковому периоду.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

15.03.2017 12:01
- гость -

как надуло так и сдует снег кстати еще имеет свойство испаряться при такой погоде, какая стоит сейчас

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15.03.2017 12:15
директор

У меня дома столько же снега сколько в 2013 ,ничего страшного не вижу.

0  0
15.03.2017 12:17
- гость -

За всю зиму уровонь воды в Оби не опускался ниже нулевой отметки, хотя все предыдущие года уходил в минус сантиметров на 70, эту зиму простоял около 30см выше ноля и уже начал подниматся, так что я думаю мало не покажется.

0  0
15.03.2017 12:23
- гость -

начало подниматся? процесс пошел?

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15.03.2017 12:25
Начальник автотранспортно

Я тоже заметил, что в гаражи этой зимой сильно надувало

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15.03.2017 12:28
Ну-ну!

"Из города вывозится снег, расчищаются колодцы и водопропускные сооружения" Да ну?

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15.03.2017 12:31
Бабка Фекла

Прошлой весной я метелку втыкала на 30 см, а в эту на 70 см, Считаю что будет подниматся.

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15.03.2017 12:37
- гость -

Бабка Фекла ты с метелкой то поосторожней как то...

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15.03.2017 12:39
Дед Монзай

Надувалово какое-то

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15.03.2017 12:42
- гость -

в 2011 году была очень снежная зима однако весна была холодная снег сошел постепенно хотя тоже орали про наводнение

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15.03.2017 12:59
- гость -

Это хорошо. Рыбалка будет отличная. Рыба хорошо отнерестится. Прошлый год тоже было отлично-высокая вода долго стояла.

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15.03.2017 13:03
гость

лучше перебдеть , чем не добдеть

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15.03.2017 13:03
Колян

Всё капец! Будет мировой потоп... а начнется все с Барнаула!!!

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