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Главный синоптик Алтайского края Александр Люцигер дал уточненный прогноз на грядущий паводок и рассказал, каким будет этот период в Барнауле.

"Воды будет много, особенно в черте города. Ветровой перенос в этом году сформировался именно таким образом, что снег надувало в населенные пункты", — цитирует начальника Алтайского ЦГМС пресс-центр краевой столицы.

По словам синоптика, в настоящее время таяние снега происходит не очень активно. Однако эта фаза не за горами — она начнется после 20 марта. Так, к 22 марта, согласно прогнозу, среднесуточная температура составит 0 градусов. В это время и начнется активный склоновый сток и начнется образовываться первая волна паводка.

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Говоря о большом количестве снега в соседнем Горном Алтае, Александр Люцигер, отметил: "Так как у нас с республики приходит порядка 70% от общего объема воды, соответственно следует ожидать очень серьезной приточности с сопредельной территории".

Напомним, что в настоящее время Барнаул активно готовится к приему паводка. Из города вывозится снег, расчищаются колодцы и водопропускные сооружения. К данному моменту в городе проверены дамбы, которые признаны готовыми к паводковому периоду.