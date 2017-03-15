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Следователи возбудили первое уголовное дело после незаконных выплат премий руководителю "Почты России" Дмитрию Страшнову. Об этом пишет "Коммерсант".

Но, между тем, фигурантом дела стала сотрудница Минкомсвязи — Ирина Лаптева. Именно ее обвиняют по статье "превышение полномочий". Как сообщается, Лаптева дала указание о начислении Страшнову зарплаты за 2014 год в размере 46 миллионов рублей, а также 82 миллиона рублей премий.

Пока неизвестно заведут ли следователи уголовное дело на самого Страшного. Все будет зависеть от показаний Лаптевой и данных из бухгалтерских отчетов.

Также сообщается, что Страшнов выплачивал премии своим заместителям в размере почти 300 миллионов рублей.