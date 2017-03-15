Фото: newdaynews.ru

Глава администрации Барнаула Сергей Дугин пообещал усилить борьбу с гололедом, который стал настоящей проблемой в условиях мартовской погоды.

Так, плюсовые температуры в дневное время и отрицательные в вечерние и утренние часы способствуют образованию гололеда и наледи. Именно в связи с этим сити-менеджер призвал усилить контроль за очисткой города.

Читайте также: Как правильно падать в гололед?

"Песчаная смесь заготовлена в достатке, надо в первую очередь обрабатывать спуски, подъемы, перекрестки. Особое внимание — местам остановок общественного транспорта, пешеходным переходам, тротуарам, дворам, территориям, прилегающим к торговым центрам", — распорядился глава администрации.

Также Сергей Дугин подчеркнул, что нужно усилить контроль за работой управляющих компаний и привлекать нерадивых коммунальщиков к административной ответственности.