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Сити-менеджер Барнаула пообещал усилить борьбу с гололедом

, ИА "Амител"
Также Сергей Дугин призвал контролировать работу управляющих компаний и привлекать нерадивых коммунальщиков к ответственности

Фото: newdaynews.ru

Глава администрации Барнаула Сергей Дугин пообещал усилить борьбу с гололедом, который стал настоящей проблемой в условиях мартовской погоды.

Так, плюсовые температуры в дневное время и отрицательные в вечерние и утренние часы способствуют образованию гололеда и наледи. Именно в связи с этим сити-менеджер призвал усилить контроль за очисткой города.

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"Песчаная смесь заготовлена в достатке, надо в первую очередь обрабатывать спуски, подъемы, перекрестки. Особое внимание — местам остановок общественного транспорта, пешеходным переходам, тротуарам, дворам, территориям, прилегающим к торговым центрам", — распорядился глава администрации.

Также Сергей Дугин подчеркнул, что нужно усилить контроль за работой управляющих компаний и привлекать нерадивых коммунальщиков к административной ответственности.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

15.03.2017 12:50
- гость -

а в начале апреля вся эта песчанная смесь потечет грязевой рекой по всем улицам города

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15.03.2017 12:52
Миротрворец

Так пусть Дугин по тротуарам подведомственнего города пройдёт,дорожку песком из себя посыпит!

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