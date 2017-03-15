Фото Amic.ru
Первая декада марта в Алтайском крае оказалась теплее нормы на один-пять градусов. Такие разные цифры синоптики называют потому, что в разных районах края сложилась своя температурная карта. Так, например, в Горняке, Рубцовске, Краснощёково и Шипуново положительная аномалия составила один градус, а в Хабарах и Тальменке — пять градусов.
В Барнауле средняя температура воздуха в начале марта оказалась -7,3 градусов, что на 3,9 градусов выше нормы. Добавим, что норма в первой декаде марта для Алтайского края составляет -10-14гр.С.
Количество осадков, выпавших в это время в большинстве районов Алтайского края находится в пределах нормы, сообщается на сайте ЦГМС. И только местами в западных и юго-восточных районах меньше нормы. А в южных районах края — в 1,5-2 раза больше нормы.
В Барнауле количество выпавших осадков составило 3,4мм, что соответствует 68% от нормы.
Напомним, этой весной в Алтайском крае прогнозируют раннюю и теплую весну, которая может вызвать серьезный паводок в регионе.
Комментарии
Ну если судить по сводкам Амика, так у нас уже почти лето. Где там ваше обещанное повышение каждый день на 2 градуса? Люди шины посняли, и тут морозы неожиданно .
Люди шины посняли, и тут морозы неожиданно . 0 0
Если ты идиот, то людьми не прикрывайся.
расслабься, малыш
Заодно напомню сегодняшний прогноз Амика
В Барнауле временами снег, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице -1…-3 градуса. Ветер западный 6-11 метров в секунду.
Отлично, чо