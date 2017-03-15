Фото: r22.fssprus.ru

Судебные приставы в Барнауле задержали должника, пытавшегося скрыться после того, как узнал, что его автомобиль арестован.

В пресс-службе регионального управления ФССП отмечают, что мужчина задолжал более 230 тысяч рублей кредитным организациям.

"Судебный пристав-исполнитель по телефону пригласил должника на прием в отдел судебных приставов. По прибытию гражданина, представитель закона взял у него объяснение, вручил предупреждение об ответственности. Вместе с тем, судебный пристав решил проверить территорию отдела судебных приставов, используя программу "Мобильный розыск". С помощью указанной программы было обнаружено транспортное средство должника", — рассказывают в ведомстве.

Читайте также: Новый мост в Барнауле "кишит" водителями-должниками – судебные приставы

Узнав, что на его машину наложен арест, должник попытался скрыться, но ему это не удалось.

Авто передано на хранение на спецстоянку. У должника есть 10 дней, чтобы погасить долги, иначе его машину передадут на реализацию, чтобы выплатить вырученные средства взыскателям.