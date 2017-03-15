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Приставы в Барнауле задержали должника при попытке к бегству. Фото

, ИА "Амител"
Мужчина пытался скрыться, узнав, что его автомобиль арестован

Фото: r22.fssprus.ru

Судебные приставы в Барнауле задержали должника, пытавшегося скрыться после того, как узнал, что его автомобиль арестован.

В пресс-службе регионального управления ФССП отмечают, что мужчина задолжал более 230 тысяч рублей кредитным организациям.

"Судебный пристав-исполнитель по телефону пригласил должника на прием в отдел судебных приставов. По прибытию гражданина, представитель закона взял у него объяснение, вручил предупреждение об ответственности. Вместе с тем, судебный пристав решил проверить территорию отдела судебных приставов, используя программу "Мобильный розыск". С помощью указанной программы было обнаружено транспортное средство должника", — рассказывают в ведомстве.

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Узнав, что на его машину наложен арест, должник попытался скрыться, но ему это не удалось.

Авто передано на хранение на спецстоянку. У должника есть 10 дней, чтобы погасить долги, иначе его машину передадут на реализацию, чтобы выплатить вырученные средства взыскателям.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

15.03.2017 13:32
- гость -

развели!

0  0
15.03.2017 13:33
- гость -

на марк и так без слез не взгянешь, и тот забрали!

0  0
15.03.2017 13:48
Саныч

за 50 продадут

0  0
15.03.2017 13:52
dsN

это уже примета: "приехать к приставам на машине --- без машины остаться"

0  0
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