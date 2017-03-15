Известный автоэксперт в Алтайском крае Александр Михельсон в своем видеообзоре рассказывает подробности о новом премиальном кроссовере Volvo XC60. Дизайн, двигатели, интерьер, технологии безопасности — в общем все, что поможет определиться в отношении этого автомобиля. Кстати, сам автоэксперт говорит, что назвал этот дизайн "премиальным скандинавским минимализмом". Подробности — смотрите в видеоролике