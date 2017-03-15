Известный автоэксперт в Алтайском крае Александр Михельсон в своем видеообзоре рассказывает подробности о новом премиальном кроссовере Volvo XC60. Дизайн, двигатели, интерьер, технологии безопасности — в общем все, что поможет определиться в отношении этого автомобиля. Кстати, сам автоэксперт говорит, что назвал этот дизайн "премиальным скандинавским минимализмом". Подробности — смотрите в видеоролике
Комментарии
какая Скандинавия? Нынешний Вольво - это Китай. Со всеми вытекающими.
Это получается обзор от человека, который сам этот автомобиль ещё не видел (не сидел, не щупал и т.д.) Ох уж эти михельсоны
а Нокия 3310 к нему прилагается?