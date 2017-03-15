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Подробности инцидента, связанного с наездом грузовика на ребенка в центре Барнаула, сообщили в городской ГИБДД.

Как уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции, ДТП произошло в 10:10 на Красноармейском проспекте в районе дома №72.

Согласно предварительным данным, водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем "Газ 330210", допустил наезд на мальчика 2003 года рождения, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

"В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, оказана медпомощь в городской больнице № 1. Не госпитализирован", — добавляют в полиции.

По факту произошедшего ведется проверка.