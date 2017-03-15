Фото: vk.com/barneos22
Подробности инцидента, связанного с наездом грузовика на ребенка в центре Барнаула, сообщили в городской ГИБДД.
Как уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции, ДТП произошло в 10:10 на Красноармейском проспекте в районе дома №72.
Согласно предварительным данным, водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем "Газ 330210", допустил наезд на мальчика 2003 года рождения, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
"В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, оказана медпомощь в городской больнице № 1. Не госпитализирован", — добавляют в полиции.
По факту произошедшего ведется проверка.
Комментарии
Вы хоть сами определитесь там. В одной новости красная иномарка в другой грузовик.
15.03.2017 13:27 - гость -
Тяжело вам жить когда мозг информацию не воспринимает... Газель на Красноармейском, а иномарка на Власихинской.
15.03.2017 13:29 - гость -
Вам там наверног еще тяжелее, раз половина ваших новостей условно читаемые. Зачем каждую новость сдабривать информацией, которая к этому не имеет отношения, а?
Там светофор по требованию давно корячится.
15.03.2017 13:38 - гость -
А то на Красноармейском мало светофоров