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Органы следствия настаивают на продлении ареста заместителя начальника УМВД Барнаула Андрея Арестова, которого обвиняют в во взяточничестве в особо крупном размере.

Как сообщил порталу Amic.ru информированный источник, со стороны краевого управления СКР в Октябрьский районный суд было направлено ходатайство о пролонгировании в отношении полицейского меры пресечения в виде содержания под стражей. Следствие просит суд продлить арест еще на два месяца.

Напомним, что уголовное дело в отношении Арестова было заведено в январе этого года. Как сообщали в Следственном комитете, полицейский был задержан сотрудниками краевого управления ФСБ с поличным.

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По информации следствия, Андрей Арестов, возглавляя следственное управление УМВД по Барнаулу, предложил гражданину передать ему незаконное вознаграждение за прекращение уголовного преследования.

В период с мая 2016 года по январь 2017 года полицейский получал частями взятку на сумму более одного миллиона рублей. Как отмечают в СКР, посредником Арестова выступал его знакомый.

Изначально Октябрьский районный суд избрал в отношении Арестова меру пресечения в виде домашнего ареста, однако это решение было обжаловано в краевом суде и в итоге полицейский отправился в СИЗО.



