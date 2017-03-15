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Бийские полицейские задержали уже судимого мужчину, которого подозревают в кражах компьютерной техники из местных школ, пишет пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Известно, что две кражи произошло за неделю. В одной школе подозреваемый украл из кабинета математики видеопроектор и ноутбук, в другой — системный блок, монитор и клавиатуру персонального компьютера.

Сотрудники правоохранительных органов пришли к выводу, что в обеих кражах задействован один и тот же человек. Вскоре личность подозреваемого удалось установить. Им оказался ранее судимый 34-летний житель Бийска. Часть похищенных вещей нашли у него дома.